Protección Civil pide extremar precauciones ante lluvias fuertes en Xalapa

octubre 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante el pronóstico de lluvias fuertes para este fin de semana, la directora de Protección Civil Municipal, Alma Fuertes Jara, llamó a la población de Xalapa a tomar medidas preventivas para reducir riesgos de inundaciones y deslaves.

La funcionaria recomendó limpiar los bajantes y canales de las viviendas, así como los tragatormentas cercanos, además de retirar basura y materiales que puedan ser arrastrados por la lluvia y obstruir el drenaje pluvial.

“Hay que tomar las medidas adecuadas para no inundarnos, limpiar los bajantes y los canales de nuestras casas, los tragatormentas que hay cerca de la casa, por la calle”, señaló.

Fuertes Jara pidió evitar circular por calles inundadas, debido a que los vehículos pueden ser arrastrados por la corriente o quedar atrapados.

“También le recomendamos no circular por calles que están inundadas porque podríamos ser arrastrados con nuestro vehículo, quedar atrapados. Si no tenemos a qué salir, no salgamos”, enfatizó.

Asimismo, pidió especial atención a las familias que viven en zonas que resultaron afectadas por las lluvias registradas el lunes, ya sea por inundaciones o deslizamientos.

“Si nuestra casa está en una zona que fue afectada por las lluvias del lunes, sea por inundación o por deslizamiento, pues no lo piense. Salga de ahí, busque un lugar que esté seguro”, exhortó.

Indicó que las personas pueden trasladarse con familiares o amigos, o acudir a los refugios temporales habilitados por el municipio.

Para solicitar auxilio o reportar alguna emergencia, Protección Civil Municipal mantiene atención las 24 horas, los siete días de la semana, a través del 911, así como en sus líneas telefónicas y WhatsApp.