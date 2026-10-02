Lluvias intensas provocan inundaciones y vehículos varados en Xalapa

octubre 2, 2026

Redacción/Xalapa. Las lluvias intensas registradas la tarde de este viernes 2 de octubre provocaron inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de Xalapa, además de vehículos que quedaron varados.

Entre las zonas afectadas se encuentran las colonias Rafael Lucio y Ferrer Guardia, así como la avenida Lázaro Cárdenas, Plaza Museo, Ruiz Cortines y otros puntos de la ciudad.

En la calle Leopoldo Kiel, de la colonia Rafael Lucio, un taxi quedó atrapado por la acumulación de agua, mientras que en las inmediaciones de Plaza Museo también fueron reportados dos vehículos afectados, uno de los cuales tuvo que ser auxiliado por elementos del Cuerpo de Bomberos.

Protección Civil ha recomendado a la población evitar cruzar calles y avenidas con anegamientos, debido al riesgo que representan tanto para peatones como para automovilistas.

Además, se mantiene el llamado a extremar precauciones, ya que se pronostican más lluvias durante el fin de semana.