Esta noche, reducción de carriles y cierre peatonal por obras en avenida Xalapa

octubre 2, 2026

Xalapa, Ver., 2 de octubre de 2026.- Derivado de las obras de rehabilitación que iniciarán en la avenida Xalapa, entre prolongación Villahermosa y avenida Acueducto, en la colonia Unidad Magisterial, el Ayuntamiento de Xalapa, presidido por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, informa que habrá una reducción a dos carriles en la zona, por lo que exhorta a la población a tomar vías alternas y medidas de precaución.

Los trabajos, a cargo de la Dirección de Obras Públicas, que dirige el Arq. Manuel Almazán Caudillo, contemplan la demolición de banquetas afectadas, así como la rehabilitación de rampas de inclusión y jardineras.

Del 2 al 20 de octubre se mantendrá la reducción a dos carriles. Además, debido a la demolición y rehabilitación de las banquetas, se cerrará el paso peatonal en el tramo donde se realicen los trabajos y se habilitará un paso seguro para peatones.

El Ayuntamiento exhorta a la población que transita por esta zona tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos durante el periodo de ejecución de las obras.