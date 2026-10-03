PVEM evita criticar desabasto en hospitales y respalda recorridos de Nahle

octubre 3, 2026

Es positivo que la gobernadora supervise hospitales del IMSS-Bienestar, a pesar de que las autoridades encargadas son las federales

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Marcelo Ruiz Sánchez evitó cuestionar al Gobierno federal por el desabasto de medicamentos y las quejas del personal médico en hospitales del IMSS-Bienestar, y consideró positivo que la gobernadora Rocío Nahle García realice recorridos para conocer las condiciones de las unidades médicas.

Cuestionado sobre las denuncias de médicos que piden la renuncia o destitución de funcionarios del IMSS-Bienestar ante el desabasto de medicamentos e insumos, el legislador del Partido Verde señaló que se trata de funcionarios federales y que cualquier queja debe ser atendida por las autoridades competentes.

“Me parece que eso es competencia del gobierno federal, porque son delegados federales, son funcionarios federales. En cualquier condición, pues, las quejas son válidas y se les tendrá que dar seguimiento”, respondió.

Sin embargo, cuando se le cuestionó por qué la gobernadora tiene que acudir personalmente a los hospitales para conocer si existe abasto de medicamentos, cuando esta tarea debería estar prevista por los responsables de la red hospitalaria, Ruiz Sánchez evitó cuestionar la actuación de las autoridades federales.

Por el contrario, consideró positivo que Nahle supervise directamente las condiciones de los hospitales y sostuvo que, aunque se trate de una responsabilidad federal, la gobernadora representa a todos los veracruzanos.

“Que hay desabasto, aunque la gobernadora no me diga que sí, me queda claro. Yo les contestaría con una afirmación inversa: no tendría por qué no ir, porque es la gobernadora de todos los veracruzanos”, afirmó.

El diputado incluso destacó la intervención de la mandataria estatal en una red que corresponde al Gobierno federal.

“Me parece muy loable y de mucho reconocimiento que, justamente, hablando de una condición federal, defensiones federales, que la gobernadora no esconda la cara y no se esconda atrás de la investidura estatal, sino que ella de frente asume, escucha y coadyuva con los federales”, sostuvo.

De acuerdo con información difundida por la gobernadora, Nahle ha recorrido 28 hospitales del IMSS-Bienestar como parte de la supervisión de la red hospitalaria en Veracruz.

Ruiz Sánchez insistió en que, más allá de las diferencias o cuestionamientos hacia funcionarios, la gobernadora debe atender las condiciones de la entidad y supervisar temas como el acceso a la salud y los derechos humanos.

El legislador, sin embargo, mantuvo su postura de no pronunciarse sobre la permanencia o salida de los funcionarios señalados por el personal médico, al considerar que esa decisión corresponde al ámbito federal.