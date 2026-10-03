Además de lluvias, advierten de caída de granizo y formación de torbellinos

Además de lluvias, advierten de caída de granizo y formación de torbellinos

octubre 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica que acompañarán al temporal lluvioso, podría registrarse la caída de granizo e incluso la la formación de torbellinos durante los próximos días, advirtió la Secretaría de Protección Civil (PC).

Por ello, se mantiene activo un Aviso Especial ante el incremento paulatino de las precipitaciones.

Autoridades han pedido prestar atención al comportamiento de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

“Durante la actividad de tormenta se podrían estar presentando lluvias localmente intensas durante estas tormentas, así como actividad eléctrica, algunas ráfagas de viento o rachas, así como la posibilidad de caída de granizo y eventualmente la formación de torbellinos”, dijo el meteorólogo de la dependencia, Jesús García Cerón.

La advertencia ocurre después de las afectaciones provocadas por las lluvias de la semana pasada en Xalapa, donde se registraron inundaciones, deslizamientos y derrumbes.

Ante el nuevo temporal, Protección Civil alertó que la saturación del suelo y las precipitaciones pueden favorecer deslaves, derrumbes y deslizamientos, además de encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales.

También deberán vigilarse ríos y arroyos de respuesta rápida ante posibles crecidas, mientras que para los automovilistas existe riesgo de reducción de la visibilidad debido a lluvias intensas, nieblas y neblinas.