Xalapa está lista para la quinta Copa Nacional Jeonsa Jidoja

octubre 2, 2026

El Instituto de tae kwon do convoca a clubes de todo el país a participar en este torneo que se realizará el 17 y 18 de octubre

El Instituto de Taekwondo y Virtud Marcial Jeonsa Jidoja, con el aval de la Federación Mexicana de Deporte Escolar y de la Asociación Veracruzana de Deporte Escolar, lanzó la convocatoria oficial para la quinta Copa Nacional Jeonsa Jidoja.

Este evento busca reunir a los mejores exponentes de esta disciplina. La justa tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre del presente año, comenzando el sábado en el Hotel City Express Xalapa y el domingo se realizará en el Gimnasio “Omega”. Ambas sesiones iniciarán a las 8:00 horas.

El torneo está dirigido a alumnos de tae kwon do de diferentes agrupaciones, escuelas y clubes, tanto en rama varonil como femenil. Las modalidades disponibles incluyen combate, forma, circuito motor y combate con peto electrónico.

Hasta el momento hay 42 escuelas confirmadas y la expectativa es reunir aproximadamente a 450 participantes, que al venir en familia generarán una importante derrama económica para Xalapa y la región.

Las categorías abarcan desde estimulación temprana (dos años) hasta másters (más de 40 años), pasando por preescolares, infantiles, cadetes, juveniles, adultos y seniors, garantizando así la participación de deportistas de todas las edades.

Los grados convocados van desde cintas blancas, anaranjadas y amarillas, hasta verdes, azules, marrones, rojas y negras. Las gráficas estarán conformadas por cuatro competidores, mientras que para los petos electrónicos se incluirá a todos los participantes de la división.

En cuanto al reglamento, se aplicará el vigente de la WT, y para los infantiles menores de nueve años se seguirá el reglamento del ITVMIJ, que prohíbe el contacto en la zona de la cabeza con cualquier técnica, a menos que los maestros lleguen a un acuerdo; esta regla no aplica para marrones, rojas y negras.

En formas se podrá participar con kichos, taeguks y formas tradicionales.

La premiación incluirá un diploma digital de participación para todos los competidores, así como medallas para el primer, segundo y dos terceros lugares.

Además, se premiará a las seis escuelas que lleven más alumnos, considerando que una ficha sencilla equivale a un alumno y una ficha doble a dos alumnos.

También habrá una práctica con el histórico medallista y entrenador olímpico mexicano Óscar Salazar.

Es importante que todos los competidores cuenten con el equipo de protección completo (peto, casco, espinilleras, coderas/antebraceras, guantes de manos y pies, protector genital y protector bucal, incluso si se usa mica facial), ya que sin él no se permitirá competir.

Los entrenadores deberán portar gafete y pulsera acreditativos, así como ropa deportiva o vestimenta formal con tenis, y no podrán ingresar al área de gráficas. Los registros se realizarán el sábado 17 a las 09:00 horas.

De ahí seguirán los entrenamientos y pesaje de los representantes de petos electrónicos.

El domingo 18 las actividades iniciarán a las 08:00 horas con registros y a las 09:00 horas con las primeras competencias, incluyendo la inauguración a las 13:00 horas.

Los interesados pueden solicitar informes al WhatsApp 2281325459.