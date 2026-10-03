Diputado respalda operativo mochila ante reportes de alcohol y drogas en escuelas de Xalapa

octubre 3, 2026

Plantea que padres de familia participen junto con directivos y maestros en las revisiones

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Ante reportes de que estudiantes han ingresado alcohol y drogas a escuelas de Xalapa, el diputado local Reveriano Marín Hernández respaldó la aplicación del llamado operativo mochila en los centros escolares.

Consideró necesaria la participación de los padres de familia para acompañar estas acciones, luego de que se ha reportado el ingreso de alcohol y drogas en algunos planteles, entre ellos el CBTIS 13 y la Secundaria Técnica 97, Unidad y Trabajo, entre otros.

El legislador señaló que, cuando se presenten este tipo de situaciones, se debe acudir con los directivos para que revisen los protocolos, informen a los padres de familia y establezcan mecanismos conjuntos para atender el problema.

“Si esas circunstancias se están presentando, hay que acudir inmediatamente a los directivos. Ellos tienen que revisar los protocolos de cómo se está presentando, informar a los padres de familia y, de manera conjunta, establecer mecanismos para que no esté ocurriendo si es que así se está dando la situación”, planteó.

Marín Hernández consideró que el operativo mochila es viable, pero señaló que los padres de familia deben involucrarse, debido a que los maestros pueden enfrentar señalamientos por revisar las pertenencias de los estudiantes.

“Es viable, pero nos tienen que ayudar los padres de familia, porque, si no, acusan a los maestros de violentar la intimidad o la integridad de los alumnos, y por eso el maestro dice: yo no voy a hacer el operativo mochila”, expuso.

El diputado planteó que estas acciones se definan en reuniones entre padres de familia, maestros y directivos, de acuerdo con las condiciones de cada plantel.

“Si maestros y padres de familia establecen acciones conjuntas de revisión, son válidas, porque, a fin de cuentas, está de por medio la integridad, la salud de sus hijos”, afirmó.