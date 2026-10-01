El Castillo pierde 4 de sus 7 manantiales, están contaminados con aguas residuales de Xalapa

El Castillo pierde 4 de sus 7 manantiales, están contaminados con aguas residuales de Xalapa

octubre 1, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Alertan que cuatro de los siete manantiales que surten agua a la congregación de El Castillo, están contaminados por aguas residuales proveniente de Xalapa, denunció Lorena Arminda Hernández Herrera responsable del centro comunitario de esta localidad.



En entrevista, sostuvo que esta situación deriva en una menor cantidad de agua para satisfacer las necesidades de la comunidad, pero tambien de otros ejidos y municipios como Emiliano Zapata.

“De siete de los manantiales con los que contamos en la congregación de El Castillo perteneciente a Xalapa, cuatro de ellos están contaminados, por aguas residuales provenientes de la capital”, denunció.

Indicó que si bien tres de estos siete manantiales se encuentran limpios, de acuerdo a las pruebas que se han realizado, se debe hacer una trabajo intenso de protección de estos cuerpos de agua.

“Los hemos mantenido con campañas de reforestación, concientizando con los habitantes de la congregación, pero también con aquellos que van de fuera, prácticamente dejan basura en los alrededores”.

Hernández Herrera recordó que estos manantiales abastecen agua no solo a El Castillo, sino también a Castillo Chico, Las Cruces y Gutiérrez barrios, además de localidades de Emiliano Zapata como El Limón, El Guayabo, El Terrero, La Tinaja y Rancho Nuevo.

La encargada del Centro Comunitario sostuvo que hasta el momento se han tenido reuniones con los ejidatarios y con la Comisión Nacional del Agua para ver las acciones para rescatar los manantiales contaminados.

Finalmente, consideró que es posible que en cualquier momento los manantiales que se encuentran limpios, puedan ser afectados por las aguas residuales.