GOBIERNO DE POZA RICA MANTIENE MONITOREO PERMANENTE ANTE LAS LLUVIAS

octubre 2, 2026

Poza Rica, Veracruz, a 02 de octubre de 2026.– Ante las condiciones climatológicas previstas para las próximas horas, el Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, mantiene un monitoreo constante en distintos puntos de la ciudad, con especial atención a las zonas donde las lluvias pudieran generar alguna afectación.

Desde el inicio de las precipitaciones, personal operativo municipal realiza recorridos para supervisar las condiciones y atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse. La Unidad Municipal de Protección Civil permanece atenta a la evolución del fenómeno meteorológico y mantiene coordinación para responder ante cualquier eventualidad.

El Gobierno de Poza Rica continúa trabajando y vigilando las condiciones de la ciudad, priorizando la atención a la ciudadanía y exhortando a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar precauciones durante las lluvias.