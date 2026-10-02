Piden proteger a mascotas y animales callejeros ante lluvias en Xalapa

octubre 2, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



Ante las lluvias intensas que se han registrado en Xalapa y el riesgo de inundaciones y deslaves, autoridades municipales exhortaron a la población a tomar medidas para proteger a los animales de compañía y a aquellos que se encuentran en situación de calle.

La directora de Salud Municipal, Vianed Martínez Cabrera, señaló que durante las contingencias también es necesario considerar a los animales que permanecen en las calles, por lo que pidió a la ciudadanía brindarles espacios donde puedan resguardarse de la lluvia.

Explicó que pueden habilitarse lugares como cocheras, pasillos o cualquier área techada que permita a los animales mantenerse secos y alejados de zonas donde pueda aumentar el nivel del agua.

También recomendó colocar agua y alimento seco bajo techo para los perros y gatos que no cuentan con un hogar, especialmente durante los periodos de lluvias más intensas.

Una de las principales recomendaciones es no mantener amarrados a los animales, ya que ante una inundación o deslave podrían necesitar desplazarse para ponerse a salvo.

La funcionaria llamó además a revisar los vehículos antes de encenderlos, debido a que algunos animales buscan refugio y calor en el área del motor durante las lluvias.

Por ello, sugirió dar algunos golpes en el cofre antes de arrancar el automóvil, con el propósito de alertar a cualquier animal que pudiera encontrarse dentro y darle oportunidad de salir.

En el caso de las mascotas que permanecen en casa, pidió evitar que estén amarradas y recomendó colocarles una placa de identificación con sus datos, ya que durante una emergencia podrían escapar o separarse de sus propietarios.

Martínez Cabrera enfatizó que, si una familia debe abandonar su vivienda por una situación de riesgo, debe llevar consigo a sus animales de compañía y no dejarlos en el domicilio.

Recordó que recientemente se recibió el reporte de dos perros que quedaron atrapados en un derrumbe ocasionado por las lluvias, situación que, dijo, demuestra los riesgos a los que también están expuestos los animales durante este tipo de emergencias.

Mantienen atención a animales en situación de calle

Por otra parte, la directora de Salud Municipal informó que el Departamento de Salud Animal mantiene acciones para atender a perros y gatos en situación de calle.

Entre las labores que realizan se encuentran jornadas de esterilización y desparasitación, además de la atención de reportes ciudadanos relacionados con animales que requieren auxilio, atención médica o traslado.

Como parte de estas acciones, la Brigada de Rescate Animal trasladó recientemente a una perrita y sus nueve cachorros, quienes se encontraban en situación de calle, para recibir valoración y atención.

Una vez que concluya su proceso de valoración, los animales serán puestos en adopción responsable, con el propósito de encontrar familias que puedan brindarles un hogar seguro y los cuidados necesarios.

La funcionaria reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse pendiente durante la temporada de lluvias y apoyar, en la medida de sus posibilidades, a los animales que puedan quedar expuestos a inundaciones, deslaves u otras situaciones de riesgo.