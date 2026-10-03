Personal del sistema de seguridad pública recibirá gratificación de 60 días en diciembre

octubre 3, 2026

El pago extraordinario será para trabajadores contratados por honorarios asimilables a salarios y se cubrirá con recursos del FASP

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios en distintas áreas del sistema de seguridad pública de Veracruz recibirá en diciembre una gratificación extraordinaria equivalente a 60 días de salario, de acuerdo con un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

El documento corresponde al Acuerdo CESP 377-10/07/2026, aprobado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública durante su Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de julio de 2026.

El acuerdo establece que la gratificación se entregará en diciembre y será proporcional a los días laborados durante el año a quienes presten servicios bajo esta modalidad.

“Se aprueba el pago de la gratificación extraordinaria 2026 en el mes de diciembre del año en curso, equivalente a 60 días de salario, proporcional a los días laborados”, señala el documento.

La medida contempla al personal contratado por honorarios asimilables a salarios en la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública; el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), así como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

El acuerdo precisa que los recursos para cubrir esta gratificación provendrán del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). También contempla a quienes hayan causado baja durante 2026, a quienes se les deberá cubrir la parte proporcional correspondiente.

“De manera proporcional a las y los servidores que hayan causado baja durante el presente año”, establece el documento, al explicar el mecanismo para realizar el pago con recursos del FASP.

El pago deberá realizarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026, conforme al acuerdo publicado este viernes 2 de octubre en la Gaceta Oficial del Estado.

El documento señala que la gratificación se autoriza con base en la legislación laboral aplicable y después de que los entes ejecutores del FASP solicitaron al Consejo Estatal de Seguridad Pública la autorización correspondiente.

El acuerdo fue firmado el 17 de septiembre de 2026 por la capitana Danely Figueroa Barrios, secretaria ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El documento no precisa el número de trabajadores que recibirán la gratificación ni el monto total que representará el pago.