Tras lluvias en Xalapa, plantean revisar protocolos de Protección Civil en escuelas

octubre 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. El diputado local y maestro Reverían Marín consideró necesario actualizar los protocolos para que docentes sepan cómo actuar ante fenómenos extraordinarios

Xalapa, Ver.- Luego de las lluvias que afectaron a Xalapa, el diputado local, Reveriano Marín consideró necesario revisar y enriquecer los protocolos de Protección Civil en las escuelas, a fin de que los docentes tengan claridad sobre cómo actuar ante situaciones extraordinarias, como pueden ser las inundaciones.

Explicó que los maestros no pueden sacar a los alumnos de las escuelas antes del horario establecido ni exponerlos, por lo que ante una emergencia debe comunicarse con los padres de familia y tomar acuerdos con el colectivo escolar.

“Yo creo que eso obliga a hacer alguna revisión, de que cuando se presente nuevamente un fenómeno así, se sepa cómo actuar. Fue una circunstancia extraordinaria, fue demasiada lluvia y hubo preocupaciones por todos lados, porque no fue una sola zona, fue Xalapa totalmente”, señaló.

Marín indicó que no se trata de modificar los protocolos ante cada emergencia, sino de revisar las experiencias que dejan este tipo de fenómenos para fortalecer las medidas de prevención.

Sobre las condiciones de infraestructura de los planteles, luego de que se reportara la caída de un domo en una escuela de Xalapa durante las lluvias, señaló que corresponde a Protección Civil realizar las valoraciones cuando padres de familia o docentes detecten algún daño.

“Si hubiera alguna circunstancia de que se observa que hay algún defecto en infraestructura, algún daño en infraestructura, que lo reporten a Protección Civil para que ellos vayan a hacer la valoración y hagan un dictamen”, explicó.

El legislador consideró que tanto padres de familia como maestros pueden no contar con los conocimientos técnicos para determinar si una estructura representa un riesgo, por lo que las revisiones deben quedar en manos de las autoridades competentes.

“Protección Civil está en su función. Protección Civil es la que tiene que revisar la infraestructura, en qué condiciones está y emitir un dictamen”, sostuvo.

Finalmente, consideró que las lluvias recientes ya generaron preocupación entre padres de familia y colectivos escolares, por lo que los propios planteles estarían revisando las condiciones de sus instalaciones.