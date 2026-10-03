Se pronostican más lluvias para el fin de semana en Xalapa, PC exhorta a extremar precauciones

Se pronostican más lluvias para el fin de semana en Xalapa, PC exhorta a extremar precauciones

octubre 2, 2026

Xalapa, Ver., 2 de octubre de 2026.- Ante la posibilidad de lluvias fuertes durante este fin de semana, autoridades de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa hicieron un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, particularmente en viviendas ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener limpios los alrededores de los domicilios, así como revisar y despejar bajantes de agua, canales y tragatormentas para evitar que la acumulación de basura o materiales genere obstrucciones y dificulte el desalojo de los escurrimientos.

También es fundamental retirar de patios, azoteas y espacios exteriores cualquier objeto o material que pueda ser arrastrado por las corrientes durante las precipitaciones y ocasionar taponamientos en los sistemas de drenaje pluvial.

Asimismo, se recomienda evitar desplazamientos durante los periodos de lluvia, sobre todo por calles donde se registre acumulación de agua.

Y es que las corrientes pueden incrementar rápidamente su fuerza y representar un riesgo para peatones y automovilistas, por lo que, si no es indispensable salir, lo más seguro es permanecer en un sitio resguardado.

A las familias que habitan en inmuebles afectados por las lluvias del pasado lunes se les llama a mantenerse atentas ante cualquier señal de riesgo, debido a que algunas zonas presentan antecedentes recientes de inundaciones o deslizamientos.

En caso de que una vivienda represente algún peligro para sus habitantes, se recomienda abandonarla y trasladarse a un lugar seguro, ya sea con familiares o personas de confianza, o acudir a alguno de los refugios temporales habilitados por el Ayuntamiento.

La Dirección de Protección Civil mantiene atención permanente para brindar auxilio y orientación a la población ante cualquier emergencia relacionada con las condiciones meteorológicas. En caso de requerir apoyo, la ciudadanía puede comunicarse directamente a los teléfonos 2288-900794 y 2288-404220, o enviar un mensaje vía WhatsApp al 2281-813393; ante una situación de emergencia, también se encuentra disponible el 911.

Las autoridades municipales reiteraron la importancia de consultar únicamente información oficial y atender las recomendaciones de Protección Civil, principalmente durante los periodos de mayor intensidad de lluvia y en sectores expuestos a inundaciones, deslaves o corrientes de agua.