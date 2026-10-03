Se debe reforzar capacitación de agentes de la FGE tras quejas por cateos

octubre 3, 2026

Ante señalamientos de presuntos abusos durante operativos, plantea que ciudadanos acudan a la Fiscalía Anticorrupción

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Ante las quejas por presuntos abusos durante cateos realizados por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el diputado local Diego Castañeda confió en que con la ampliación presupuestal aprobada para la institución se permita fortalecer la capacitación de su personal.

El legislador fue cuestionado sobre los señalamientos de ciudadanos que han denunciado daños en sus propiedades y un presunto uso excesivo de la fuerza durante operativos de la FGE.

En el caso de un cateo realizado en un hotel en el Puerto de Veracruz, los propietarios le reportaron que los agentes ingresaron al inmueble, encañonaron a una persona y, de acuerdo con su versión, no mostraron la orden correspondiente. También denunciaron el retiro de cámaras y otros objetos, así como daños en puertas.

“Tenemos muchos operativos porque tenemos una fiscalía que trabaja (…) todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos a salvo, cuando sintamos que esta vulnerado algún derecho, tenemos que acudir ante la autoridad competente a denunciar”, planteó.

Ante los señalamientos sobre posibles excesos, pidió a quienes consideren vulnerados sus derechos acudir ante las instancias correspondientes, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción.

“Para eso se creó la Fiscalía Anticorrupción, que es en donde tenemos que acudir todos los ciudadanos cuando sentimos que algún servidor público, del nivel que sea, excede sus funciones”, señaló.

El legislador reconoció que las denuncias reiteradas pueden generar cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía y planteó que debe reforzarse la comunicación entre quienes emiten las órdenes y los elementos encargados de ejecutarlas.

“No es válido afectar a nadie, incluso, si incurre en un delito, por eso les pediría que si alguien incurre en ese hecho se les debe denunciar”,

Consideró que mejorar los protocolos y la capacitación también puede contribuir a que los operativos se realicen sin afectar a personas que no estén involucradas en los hechos investigados.

El diputado recordó que recientemente se aprobó una ampliación presupuestal para la FGE y estimó que parte de esos recursos podría destinarse a la capacitación de los trabajadores.

“Yo estoy seguro de que la fiscal lo está tomando en cuenta, y pronto van a saber. Ya ven que aprobamos un poco de presupuesto más para ellos. Parte de la capacitación que va a llegar a muchos de los trabajadores seguramente vendrá en ese sentido también”, afirmó.