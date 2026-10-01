Afectados por deslaves en Xalapa exigen ayuda; familias están en riesgo

octubre 1, 2026

Juan David Castilla.- Habitantes de la colonia Cerro Colorado, en Xalapa, acudieron a las instalaciones del Palacio Municipal para solicitar la intervención urgente de las autoridades locales, luego de que los deslaves generados por las recientes lluvias sepultaran viviendas y dejaran a varias familias prácticamente en la intemperie; sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.

Las afectaciones más severas se registraron sobre la calle Liquidámbar, donde el desprendimiento de un cerro provocó el colapso de infraestructuras habitacionales, atrapando temporalmente a menores y obligando a los damnificados a abandonar sus hogares ante el riesgo inminente de un desastre mayor.

Doña María Luisa Julio Morales, residente del inmueble marcado con el número 12 de la citada vía, acudió a la sede del Ayuntamiento para clamar por el apoyo de maquinaria pesada, toda vez que las cuadrillas de emergencia que acudieron a la zona no han realizado labores de retiro de escombro.

“Fui afectada por un derrumbe de un cerro que cayó. Pido apoyo con maquinaria porque la parte de mi casa quedó muy afectada. Protección Civil fue como a las cuatro de la mañana, pero nada más fueron a ver y dijeron que era imposible hacer algo sin maquinaria, que teníamos que esperar, pero hasta ahorita no han regresado”, expresó.

El incidente ocurrió mientras la afectada trabajaba. En el inmueble habitaban cinco personas: la entrevistada, su hijo, su hija, su nuera y su pequeña nieta. La fuerza de la tierra derribó la escalera posterior del domicilio, dejando atrapada a la menor durante varios minutos hasta que logró ser rescatada con vida.

“La escalera de la parte de atrás se rompió y mi nieta quedó atrapada. Gracias a Dios la sacaron a tiempo, no pasó a mayores en pérdidas humanas, pero todo quedó inservible y en riesgo total. La casa está inhabitable”, narró.

Además de la tierra acumulada, la ladera presenta árboles a punto de colapsar que amenazan con venirse abajo sobre las viviendas contiguas. A pesar de los constantes reportes telefónicos y solicitudes de apoyo, la ayuda institucional no ha llegado a la zona.

Actualmente, las cinco personas que integraban este hogar han tenido que separarse para buscar refugio temporal. Algunos familiares se trasladaron con parientes, mientras que la señora María Luisa permanece albergada de manera solidaria en la casa de una de sus vecinas.

“Ahorita una vecina me dio permiso de quedarme en su casa por mientras, pero no sé por cuánto tiempo. No sé si van a limpiar o si voy a poder regresar a mi casa. Pedimos a las autoridades que nos echen la mano, que vayan a ver la gravedad del problema”.

Los vecinos de la colonia Cerro Colorado temen que la temporada de lluvias continúe reblandeciendo la tierra y se produzcan nuevos desgajamientos sobre las casas habitadas, por lo que urgieron la presencia inmediata de las dependencias municipales y estatales correspondientes.