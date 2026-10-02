Alertan por lluvias de hasta 75 milímetros durante el fin de semana en Xalapa

Alertan por lluvias de hasta 75 milímetros durante el fin de semana en Xalapa

octubre 2, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Dirección de Protección Civil de Xalapa llamó a la población a mantenerse alerta ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana, que podrían alcanzar acumulados de hasta 75 milímetros.

La directora de Protección Civil, Alma Fuertes Jara, explicó que durante el fin de semana las condiciones podrían intensificarse debido a la interacción de una onda tropical con un frente frío.

“Hoy seguimos teniendo lluvias que pueden ser hasta de 50 milímetros, sin descartar mayores puntuales”, señaló.

Explicó que una lluvia puntual puede concentrarse en una zona determinada y generar afectaciones, por lo que pidió no bajar la guardia.

Para el fin de semana, dijo, el pronóstico contempla acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunas zonas podrían registrarse de 50 a 75 milímetros.

“Cuando los frentes fríos y las ondas tropicales se encuentran, hay mucha actividad atmosférica y lluvia”, explicó.

Fuertes Jara recordó que en el reciente evento de lluvias se registraron hasta 136 milímetros, por lo que incluso precipitaciones menores pueden generar problemas dependiendo de las condiciones de cada zona.

“Qué tenemos que hacer: cuidar las zonas donde vivimos, estar pendientes de cómo está funcionando la atmósfera, estar listos para salir de casa y saber dónde vamos a ir”, señaló.

Refugios temporales

La funcionaria informó que Xalapa cuenta con un refugio temporal permanentemente listo para recibir hasta 28 personas, pero hasta el momento no ha habido solicitudes de ingreso.

Detalló que, una vez que este espacio se rebase, se podrán habilitar otros refugios temporales, aunque hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de alojamiento.

Mantienen monitoreo del río Carneros

Fuertes Jara explicó que actualmente no cuentan con medición directa de los niveles del río como el caso del Carneros que se desbordó el lunes pasado, por lo que el seguimiento se realiza mediante estaciones meteorológicas y reportes de las brigadas desplegadas en las diferentes zonas.

“Tenemos las estaciones meteorológicas que están tomando el comportamiento de la lluvia en todas las zonas y las brigadas que nos van diciendo cómo va”, indicó.

Así, pidió a la población utilizar los números de emergencia ante cualquier situación de riesgo.

El 911 está disponible para emergencias; también se puede solicitar apoyo a Protección Civil en los teléfonos 22 88 40 42 20 y 22 88 90 07 94. Por WhatsApp, el número de atención es 22 81 81 1393.