Buscan descentralizar eventos culturales en Xalapa 

mayo 2, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa, Marco Darío García Franco, adelantó que se lanzará un paquete de convocatorias para artistas y creadores buscando la descentralización de los servicios culturales para llevar las actividades a las colonias y periferia en lugares no usuales para la actividad artística.

«Puede ser el patio de una escuela, una plaza, un parque, el atrio de una iglesia, realmente cualquier espacio donde la gente de pueda congregar para acercarse a la cultura».

Refirió que estas convocarias dependen de la participación ciudadana puesto que están impulsando una política cultural que se basa en el ejercicio de los derechos culturales, que tienen que ver con el acceso a la cultura.

Además, la dirección de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa firmará un convenio con la Fonoteca Nacional para instalar una audioteca en el Museo de la Música.

Se trata de una plataforma a la que se puede acceder de forma controlada en ciertos equipos y espacios.

«Por eso es necesario la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Cultura», dijo.