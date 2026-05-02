Congreso de Sinaloa nombra a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina

mayo 2, 2026

“El pueblo de Sinaloa sienore ha salido y saldrá de la adversidad”, indica la nueva mandataria estatal

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con 33 votos a favor, el Congreso del Estado de Sinaloa designó este viernes a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, luego de que el mandatario estatal Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal al cargo en medio de la crisis política y judicial que enfrenta la entidad.

La sesión extraordinaria del Poder Legislativo se desarrolló en un ambiente de alta tensión política, tras la aprobación de la licencia presentada por Rocha Moya apenas unas horas antes. Legisladores de Morena y aliados respaldaron el nombramiento de Bonilla Valverde para garantizar la continuidad institucional del gobierno estatal.

Tras rendir protesta ante el pleno del Congreso, Yeraldine Bonilla reiteró su respaldo político y personal a Rocha Moya, al tiempo que lanzó un mensaje dirigido a la sociedad sinaloense. “El pueblo de Sinaloa es mucho pueblo”, expresó, al asegurar que la entidad “siempre se ha levantado y levantará de la adversidad”.

La nueva mandataria interina se desempeñaba hasta este viernes como secretaria general de Gobierno y es considerada una de las colaboradoras más cercanas al círculo político de Rocha Moya. Además, cuenta con experiencia legislativa como exdiputada local y expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal.

La licencia temporal de Rocha Moya ocurre después de las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. El gobernador con licencia ha rechazado categóricamente los señalamientos y afirmó que se separa del cargo para facilitar las investigaciones y defenderse jurídicamente.

En paralelo, la Fiscalía General de la República informó en las últimas horas que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha entregado pruebas suficientes para proceder judicialmente contra Rocha Moya y otros funcionarios mencionados en las acusaciones.

La llegada de Yeraldine Bonilla también marca un hecho histórico para la entidad, al convertirse en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa en calidad de interina, en un contexto de fuerte presión política y mediática sobre el gobierno estatal.

Mientras tanto, el Congreso local y el gabinete estatal cerraron filas en torno a la nueva titular del Ejecutivo, quien aseguró que mantendrá la estabilidad institucional, la coordinación con el gobierno federal y la continuidad de los programas y proyectos en marcha en la entidad.