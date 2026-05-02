Municipios deben regular uso de motocicletas para evitar accidentes

mayo 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Los ayuntamientos de Xalapa y Emiliano Zapata deben regular el uso de motocicletas e implementar operativos para controlar la velocidad con la que circulan, a fin de prevenir accidentes que en muchos casos derivan en la pérdida de vidas.

El diputado local Adrián Ávila Estrada planteó que es competencia de la autoridad municipal implementar acciones que garanticen que los motociclistas transiten a una velocidad moderada.

Señaló que, en caso de que el municipio haya cedido el servicio al Estado, corresponde a la policía vial realizar los operativos y la supervisión para reducir los accidentes.

El lunes 27 de abril, tres motociclistas fallecieron en un accidente durante la madrugada en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del distribuidor vial de Araucarias, en Xalapa.

Una motocicleta se impactó contra la parte trasera de una camioneta, lo que provocó que uno de los ocupantes saliera proyectado contra un muro de contención; tras el impacto, el tanque de la unidad explotó y el joven murió en el lugar. La camioneta, a su vez, impactó a otras dos motocicletas en las que viajaban dos personas en cada una.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 15, en Veracruz se registraron 164 casos de accidentes de transporte en vehículos con motor —que incluye motocicletas— durante ese periodo, mientras que el acumulado de 2026 asciende a 2,906 casos (1,885 en hombres y 1,021 en mujeres), cifra superior a los 2,725 reportados en el mismo lapso de 2025.

“Es competencia de la autoridad municipal, lo dice alguien que ya fue presidente municipal y enfrenté el problema tanto de automóviles como motocicletas; debe haber coordinación con tránsito estatal y una campaña de educación vial, para establecer una educación para el peatón, automovilista, pero especialmente para los motociclistas”.

“Debe haber sanciones, debe haber vigilancia y patrullaje y quienes estén haciendo cosas indebidas, a alta velocidad, piruetas y zigzagueando en las calles”.

Comentó que el tema de los motociclistas se ha dejado de lado, aunque el uso de este medio de transporte ha crecido por ser más rápido y económico, por lo que consideró necesario regularlo.

“No hay que tener miedo a la regulación, al orden, al respeto a la educación vial y hay que decirlo, es competencia de la autoridad municipal al 100 por ciento”, propuso.