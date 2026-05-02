Ayuntamiento considera a empresarios en Consejo de Protección Civil, destacan

mayo 2, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente de Coparmex Xalapa, Arturo Blanco Hernández, destacó la reciente conformación de un Consejo de Protección Civil en el municipio, en el que participan representantes del sector privado, lo que consideró una señal positiva de apertura por parte de las autoridades.

Subrayó que la inclusión de empresarios en este tipo de espacios permite aportar opiniones y propuestas de manera proactiva y constructiva, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y mejorar la coordinación ante posibles contingencias.

Asimismo, mencionó que también se ha integrado un consejo en materia económica, en el que participa el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa como representante de las distintas cámaras empresariales afiliadas, lo que permitirá una mejor interlocución con las autoridades.

Finalmente, el líder empresarial consideró que este tipo de acciones representan un buen inicio en la relación entre gobierno y sector privado, aunque será importante observar su desarrollo y resultados en el futuro.