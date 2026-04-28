Se mantiene acompañamiento permanente de la CEDH en búsquedas de personas desaparecidas

Se mantiene acompañamiento permanente de la CEDH en búsquedas de personas desaparecidas

abril 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se mantiene el acompañamiento a los diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas para llevar a cabo búsquedas en sitio, aseveró la titular del organismo, Minerva Regina Pérez López.

En entrevista dijo que las búsquedas se realizan de forma permanente y cada semana se reciben las solicitudes de familiares que acuden a puntos específicos, donde se presume su presencia.

“Dándoles acompañamiento permanente, recibimos solicitudes cada semana para acompañarles en las diligencias que están haciendo de búsquedas en puntos en donde posiblemente hay restos”.

Asimismo, señaló que se estableció una estrategia para acudir a los municipios a realizar acciones de difusión y recolección de datos sobre el paradero de las personas desaparecidas.

Todo se hace, explicó, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado y autoridades de Seguridad Pública.

Por otra parte, la titular de la Comisión de Derechos Humanos aclaró que, si bien no se han recibido hasta el momento, cualquier queja que llegue por el tema del derrame de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México que se registró desde el mes de marzo, estas se remitirán a la Comisión Nacional, al estar involucradas dependencias federales.

