Hay ambulantes que nunca han pagado su refrendo al Ayuntamiento de Xalapa

Hay ambulantes que nunca han pagado su refrendo al Ayuntamiento de Xalapa

abril 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Desarrollo Económico de Xalapa, Fernando Arana Watty, confirmó que el cobro que se está haciendo a los comerciantes ambulantes es por adeudos de años anteriores pues hay quien nunca ha cubierto el refrendo.

«Son los refrendos que tienen adeudos anteriores, y eso lo maneja la dirección de ingresos, ya habíamos platicado desde enero que hay mucha gente que no ha pagado, hasta los mismos de Plaza Clavijero no han pagado desde hace muchos años, o nunca han pagado ellos».

Sostuvo que algunos caso se trata de pagos de mil a mil trescientos pesos al año, que en algunos casos es complicado cubrir, aunque también ha existido una falta de regulación.

«No han pagado por falta de dinero y por por falta de cobrarles, pero ya lo hemos platicado con la alcaldesa el buscar hacer un descuento para que la gente se regularice».

Además, señaló que también se podría dejar de cobrar lo que se adeuda de años anteriores y solo cubrir el año en curso para darles facilidades a los vendedores.

«Ingresos está haciendo el proyecto para tratar de hacerlo junto el tema del predial y del comercio formal para poder tener esto esta, este, esta ventana de hacer un programa, para junio, julio».

El funcionario municipal explicó que se trata de un tema e la dirección de Ingresos y que el área a su cargo, solo aplica el reglamento.