CAEV rehabilita cárcamo en Pánuco ante temporada de lluvias y ciclones

abril 28, 2026

Pánuco, Ver., martes 28 de abril de 2026.- La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) rehabilitó el cárcamo de bombeo en la localidad de El Moralillo, Pánuco, como parte de las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales.

La intervención incluyó la instalación de una bomba con capacidad de mil 100 litros por segundo, así como un equipo adicional de menor potencia, lo que permitirá incrementar la eficiencia en el desalojo de aguas pluviales y disminuir el riesgo de inundaciones en esta zona del norte del estado.

Los trabajos fueron ejecutados por personal técnico especializado de la CAEV en coordinación con oficinas operadoras locales, en un punto estratégico por su ubicación colindante con el sur de Tamaulipas.

El director general de la CAEV, Luis Fernando Cervantes Cruz, y la presidenta municipal de Pánuco, Mayra Anel Delgado Castillo, supervisaron la correcta instalación y el funcionamiento del sistema, y reiteraron el compromiso de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en beneficio de las familias veracruzanas.