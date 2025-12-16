Congreso de Veracruz lanza convocatoria para  elegir a titular de la CEDH

diciembre 16, 2025

Isabel Ortega/Xalapa. El Congreso del Estado de Veracruz emitió la convocatoria para la designación de la persona titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuyo periodo de gestión comprenderá del 29 de enero de 2026 al 28 de enero de 2031.

De acuerdo con el documento, a partir de este martes 16 de diciembre se abre el periodo para la presentación de propuestas, el cual concluirá a las 18:00 horas del jueves 25 de diciembre.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado será la encargada de conducir el proceso y de integrar la terna que se someterá a votación ante el Pleno de la Legislatura.

La convocatoria está dirigida a organismos no gubernamentales, asociaciones y colegios vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como a instituciones y personalidades académicas o intelectuales, quienes podrán presentar propuestas de candidaturas.

Entre los requisitos, se establece que las personas propuestas deberán ser veracruzanas o haber residido en la entidad durante los dos años previos a la designación, o bien ser mexicanas o mexicanos con una vecindad mínima de cinco años en el estado; en ambos casos, deberán contar con ciudadanía en pleno ejercicio de sus derechos.

Asimismo, deberán tener al menos 35 años cumplidos al día de la designación; poseer título de Licenciatura en Derecho, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar con estudios de posgrado o experiencia profesional en materia de derechos humanos.

También se requiere gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito que amerite pena corporal mayor a un año de prisión; en caso de delitos como robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, quedará inhabilitada la persona, independientemente de la pena impuesta.

La Comisión evaluará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas propuestas. La relación de propuestas recibidas será publicada el 26 de diciembre en la página oficial del Congreso del Estado de Veracruz y en sus redes sociales, con el fin de que las personas interesadas puedan aportar mayores elementos de juicio ante las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, proceso que concluirá el 31 de diciembre.

Del 2 al 15 de enero, la Comisión citará a comparecer de manera individual a las personas que cumplan con los requisitos, conforme al orden cronológico de registro. Las entrevistas se llevarán a cabo en la sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo.

Una vez concluidas las entrevistas, la Comisión emitirá el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a siete días, el cual contendrá una terna que será sometida a la consideración del Pleno del Congreso del Estado.

En caso de que ninguna de las personas propuestas obtenga las dos terceras partes de los votos de las y los integrantes del Congreso, deberá emitirse un nuevo dictamen en un plazo máximo de cinco días posteriores a la sesión correspondiente.