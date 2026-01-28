Minerva Regina Pérez López es la nueva presidenta de la CEDH

enero 27, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. – El Congreso de Veracruz designó a Minerva Regina Pérez López como presidenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por un periodo de cinco años.

En sesión extraordinaria, el Congreso validó el de quien se venía desempeñando como encargada de despacho de la CEDH, cargo que se le asignó desde el mes de septiembre del 2025.

La hoy presunta fue nombrada encargada de despacho en sustitución de Namiko Matzumoto Benítez, quien hoy ocupa la titularidad de la Comisión de Víctimas del Estado de Veracruz.

¿Quién es Minerva Regina Pérez López?

Minerva Regina Pérez López es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Veracruzana. Actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos y una Especialidad en Nuevas Tendencias de Derechos Humanosen la UNIR.

Desde 2017, fungió como Secretaria Ejecutiva de la CEDH, área que coordina el informe anual, supervisa áreas de gestión, da seguimiento a expedientes y fortalece la política institucional en materia de derechos humanos.

Trayectoria profesional:

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos en la misma comisión, donde implementó medidas cautelares para periodistas y capacitaciones en libertad de expresión.

Experiencia en planeación institucional en el Ayuntamiento de Xalapa, la Oficina del Programa de Gobierno de Veracruz y en Pemex Exploración y Producción en proyectos de desarrollo sustentable.

Especialista en derechos humanos y perspectiva de género, ha tomado más de 50 cursos y diplomados sobre transparencia, gestión documental, prevención de la tortura y sistemas de protección de derechos humanos.

La nueva presidenta rindió protesta de ley para el periodo 29 de enero del 2026 al 28 de enero del 2031.

En entrevista, tras rendir la protesta de ley, Minerva Regina Pérez Lopez afirmó sentirse honrada por el voto de confianza otorgado por las y los diputados del Congreso del Estado tras su ratificación en el cargo, y aseguró que este respaldo implica un compromiso doble con las víctimas, a quienes colocó como el eje central de todas las acciones del organismo durante los próximos cinco años.

Señaló que su programa de trabajo fue presentado previamente al Congreso como parte de su postulación y que será desarrollado a lo largo de su gestión.

Explicó que este plan da continuidad a las labores que se han venido realizando, con el objetivo de garantizar una atención integral a las personas que acuden a la Comisión, siempre con respeto a su dignidad y con un enfoque cercano a la ciudadanía.

Entre sus prioridades, destacó el fortalecimiento institucional de la CEDH para ofrecer una atención más eficiente y accesible, así como la implementación de nuevos mecanismos que permitan acercar los servicios del organismo a comunidades y zonas alejadas.

Reiteró que los temas pendientes continuarán siendo atendidos y que las víctimas seguirán recibiendo acompañamiento, orientación y, en su caso, recomendaciones dirigidas a las autoridades.

La presidenta también adelantó que se reforzarán áreas clave de la Comisión, particularmente en materia de tecnología e investigación, mediante la especialización del personal y el uso de nuevas herramientas tecnológicas, todo ello dentro de los recursos disponibles. Añadió que se realizará un diagnóstico interno para evaluar posibles reingenierías administrativas.

Finalmente, señaló que uno de los retos será reducir el número de recomendaciones dirigidas a dependencias como la Fiscalía, Seguridad Pública y la Secretaría de Educación, lo cual, dijo, se atenderá mediante el fortalecimiento de la capacitación a servidores públicos y la promoción de los derechos humanos con nuevas metodologías y contenidos, con el objetivo de generar cambios en la práctica institucional.