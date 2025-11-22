CEDH pedirá al Congreso de Veracruz que llame a comparece a la fiscal

noviembre 22, 2025

Isabel Ortega. Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, advirtió que el organismo podría solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.

Lo anterior, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene cerca de 20 recomendaciones del organismo no gubernamental sin aceptar.

Pérez López explicó que, antes de llegar a ese escenario, la CEDH insiste en que la Fiscalía reconsidere su postura para evitar que las víctimas enfrenten una posible revictimización durante el debate legislativo.

“Lo que estamos privilegiando es que la Fiscalía reconsidere y así las víctimas puedan acceder a las medidas de reparación”, planteó la encargada de la CEDH.

No obstante, dejó claro que, si la FGE mantiene su negativa, el organismo está en condiciones de solicitar formalmente al Congreso que llame a comparecer a la titular de la Fiscalía.

“Dependiendo de las circunstancias y el contexto de cada caso, se va a considerar la opción de pedir al Congreso que comparezca”, apuntó.

Aunque reconoció que algunas recomendaciones ya fueron aceptadas tras reuniones de trabajo, persisten otras que continúan rechazadas. La mayoría están relacionadas con falta de debida diligencia en carpetas de investigación, detenciones arbitrarias y restricciones al derecho a la libertad durante aseguramientos policiales.

Recordó que la Ley Orgánica de la CEDH faculta al organismo para solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de cualquier autoridad que se niegue a aceptar sus recomendaciones.

Pérez López agregó que, en lo que va del año, la CEDH ha recibido 7 mil 500 quejas, de las cuales 75 derivaron en recomendaciones, principalmente dirigidas a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, varios ayuntamientos y la Secretaría de Educación de Veracruz.

Dijo que mantienen mesas de trabajo con las instituciones involucradas, “Hemos explicado cuáles son las funciones de una recomendación, cuál es el objetivo de las medidas que se dictan, y hemos recibido buena respuesta”, sostuvo.