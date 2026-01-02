CEDH reconoce persistencia de casos de discriminación hacia personas de la diversidad sexual en Veracruz

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoció que aún se registran casos de discriminación contra personas de la diversidad sexual en Veracruz, al confirmar que durante el año pasado se emitió al menos una recomendación por este motivo, dio a conocer su presidenta, Minerva Regina Pérez López.

“Sí existen todavía, de hecho la comisión emitió una recomendación en 2025 sobre discriminación a una persona de la comunidad LGBT”, señaló la titular del organismo, al precisar que el caso estuvo relacionado con la Secretaría de Seguridad Pública.

Expuso que la CEDH ha emitido dos recomendaciones por casos de discriminación, aunque no precisó el número total de solicitudes de intervención en ese sentido.

Explicó que la CEDH recibe un alto número de solicitudes de intervención por parte de la ciudadanía, muchas de las cuales buscan prevenir posibles violaciones a derechos humanos.

«Alrededor de ochocientas solicitudes recibimos al mes; ahorita ya casi tenemos ocho mil solicitudes recibidas”, detalló.

Agregó que la mayoría de estas peticiones no corresponden aún a violaciones formales.