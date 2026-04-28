Comisión de verificación del IPE acude mensualmente a los ayuntamientos para evitar retrasos en el pago de cuotas

Comisión de verificación del IPE acude mensualmente a los ayuntamientos para evitar retrasos en el pago de cuotas

abril 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Todavía hay pagos pendientes correspondientes a cuotas patronales que se dejaron de reportar al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), reconoció su director, Octavio Hernández Lara.

En ese sentido, indicó que ante estos retrasos de pago de cuotas, se envió una comisión de verificación a los ayuntamientos para revisar sus nóminas y confirmar que las aportaciones reportadas coinciden con lo entregado, a fin de evitar nuevos rezagos con la supervisión directa a los municipios.

“De manera mensual estamos teniendo reuniones con ellos a través de la comisión de verificación que sale directamente a los municipios a revisar las nóminas, a ver los pagos. Estamos trabajando con ellos y no hay mayo rezago”.

Estas acciones se encuentran definidas en la ley, por lo que se genera una reunion de manera periódica con los municipios para que no haya retrasos en el pago de aportaciones y se entreguen en tiempo y forma al IPE.

Asimismo, el director del IPE dio a conocer que ya concluyó el periodo de registro de supervivencia para los pensionados y jubilados del Instituto, pero en el informe del porcentaje de cumplimiento se dará a conocer en breve.

“La supervivencia ya pasó y estamos preparando un informe para darlo a conocer en la siguiente sesión del Consejo”.

Finalmente, recordó que será en el mes de agosto, cuando se inicie el segundo periodo de firma de la supervivencia de los derechohabientes.