CEDH busca mesa de diálogo entre familiares de desaparecidos y autoridades estatales

marzo 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La Comisión Estatal de Derechos Humanos coadyuva para establecer una mesa de diálogo entre los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales para resolver las demandas que presentan.

A su llegada a la avenida Américas, donde se mantiene un plantón de familiares buscadores en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la presidenta Minerva Regina Pérez López dijo también que personal de este organismo mantiene una guardia permanente para garantizar la integridad y respeto a los derechos humanos.

La presidenta de Derechos Humanos señaló que desde el inicio de la manifestación se ha coordinador una mesa de diálogo entre autoridades e inconformes.

Asimismo, señaló que desde el lunes se ha realizado un acta circunstanciada de todas la peticiones y reclamos que tienen.

Sobre la denuncia de las madres buscadores en el sentido de que policías habrían llegado durante la noche para amedrentarlos, explicó que los representantes de la CEDH hicieron presencia y constatar on qué realizan acciones de vigilancia en el perímetro.