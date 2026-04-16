CEDH ha recibido 10 quejas por desaparición forzada en el 2026

abril 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En lo que va del año se han recibido 10 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionadas con el tema de desaparición forzada, informó la presidenta del organismo Minerva Regina Pérez López.

De acuerdo a la titular de la Comisión, se trata de delitos que implican la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado o por grupos que actúan en su apoyo, cuyas instituciones niegan la detención o el paradero de la víctima.

Asimismo, se han recibido casi 200 solicitudes de familiares de personas desaparecidas, a través de distintas acciones institucionales.

“Este año hemos recibido alrededor de 10 quejas por desaparición forzada, hemos atendido este año 200 solicitudes de familiares de personas desaparecidas que hemos atendido de diversas acciones”, dijo.

Desde la CEDH se interviene en gestiones, acompañamiento y orientación ante diversas problemáticas que enfrentan los familiares.

La mayor parte de las quejas por desaparición forzada son contra elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no se trata de hechos recientes, sino de larga data.

Finalmente, la presidenta de Derechos Humanos destacó que al momento se ha emitido 5 recomendaciones dirigidas a la SSP, derivada de expedientes por desaparición forzada durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos 2015, una de ellas.