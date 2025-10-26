Congreso deberá emitir convocatoria para renovación de titularidad de la CEDH

octubre 26, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz deberá emitir la convocatoria para la designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz en el próximo mes de diciembre, informó la actual encargada de despacho del organismo, Minerva Regina Pérez López.

En entrevista, la actual encargada dijo que de acuerdo a los plazos legales para el relevo en la titularidad en el mes de diciembre deberá salir la convocatoria pública.

“En diciembre la ley marca que debe salir la convocatoria”.

Deberá ser la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, quienes deberán abrir el proceso para que la ciudadanía, organizaciones civiles e instituciones académicas presenten sus propuestas de aspirantes a la presidencia del organismo.

En tanto, garantizó, ella se enforcará en garantizar la operación continua de la Comisión y preparar el proceso administrativo previo a la transición.

“Me voy a enfocar en realizar el proceso de entrega-recepción y que la Comisión siga funcionando como hasta ahora”.

Asimismo, mantiene el acompañamiento a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, destacó que la CEDH mantiene una participación constante con estos grupos en las distintas regiones del estado.