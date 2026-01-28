CEDH capacitará a funcionarios estatales y municipales para reducir la violación a derechos humanos

enero 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Minerva Regina Pérez López, nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que su ratificación como titular del organismo no gubernamental la compromete a trabajar doblemente por las víctimas.

Señaló que uno de los retos será reducir el número de recomendaciones dirigidas a dependencias como la Fiscalía, Seguridad Pública y la Secretaría de Educación, lo cual, dijo, se atenderá mediante el fortalecimiento de la capacitación a servidores públicos y la promoción de los derechos humanos con nuevas metodologías y contenidos, con el objetivo de generar cambios en la práctica institucional.

Con la idea de que se pueda reducir el número de recomendaciones por violación a los derechos humanos que se emiten anualmente.

Señaló que su programa de trabajo fue presentado previamente al Congreso como parte de su postulación y que será desarrollado a lo largo de su gestión.

Explicó que este plan da continuidad a las labores que se han venido realizando, con el objetivo de garantizar una atención integral a las víctimas que acuden a la Comisión, siempre con respeto a su dignidad y con un enfoque cercano a la ciudadanía.

Entre sus prioridades, destacó el fortalecimiento institucional de la CEDH para ofrecer una atención más eficiente y accesible, así como la implementación de nuevos mecanismos que permitan acercar los servicios del organismo a comunidades y zonas alejadas.

Reiteró que los temas pendientes continuarán siendo atendidos y que las víctimas seguirán recibiendo acompañamiento, orientación y, en su caso, recomendaciones dirigidas a las autoridades.

La presidenta también adelantó que se reforzarán áreas clave de la Comisión, particularmente en materia de tecnología e investigación, mediante la especialización del personal y el uso de nuevas herramientas tecnológicas, todo ello dentro de los recursos disponibles. Añadió que se realizará un diagnóstico interno para evaluar posibles reingenierías administrativas.

Minerva Pérez rindió protesta de ley como presidenta de la CEDH por un periodo de cinco años.

