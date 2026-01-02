Evitar rezago en expediente en la Comisión de Derechos Humanos, también depende de disposición de dependencias

Evitar rezago en expediente en la Comisión de Derechos Humanos, también depende de disposición de dependencias

enero 2, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos lleva a cabo un trabajo constante con cada uno de los expedientes que tiene a su cargo, pero depende de las dependencias involucradas en presuntos casos de violación a garantías individuales para evitar un rezago.



Así lo dio a conocer la encargada de despacho de la Comisión, Minerva Regina Pérez López, quien dijo que el proceso de documentación de una violación de derechos humanos es muy complejo y depende de las circunstancias de cada caso.

“Hay casos que hacen referencia a violaciones graves que son muy difíciles de documentar. Sí toma su tiempo y también toma tiempo porque depende del apoyo y colaboración que tengamos de las autoridades a la hora de que rindan sus informes”.

En ese sentido, aseveró que el organismo público hace un análisis exhaustivo y detallado de cada uno de los hechos para determinar adecuadamente cada una de las violaciones y las medidas de reparación de las víctimas.

“Tenemos expedientes en trámite de distintos años, también se van resolviendo conforme se van recibiendo, pero depende d ella colaboración de las autoridades, hay resistencia, por ejemplo de la fiscalía necesitamos apertura para que nos puedan permitir revisar las carpetas de investigación, algunas de hasta 20 tomos, los cuales se deben revisar constancia por constancia, revisarlas periódicamente, actualizar revisiones”.

Además, en ocasiones hay que solicitar y realizar peritajes especializados para determinar las violaciones.

Asimismo, en el caso de otras dependencias, reconoció que es necesario reiterarles la solicitud de informes o pedir informes complementarios.

“Dependemos que la autoridad nos conteste en los tiempos solicitados para que se pueda avanzar en el análisis”, finalizó.