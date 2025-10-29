CEDH activa línea telefónica para quejas al norte de Veracruz

octubre 29, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) ha reforzado su atención a la población del norte del estado mediante la activación de su línea telefónica gratuita, con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento oportuno, informó la Encargada de Despacho de la Presidencia, Minerva Regina Pérez López.

La Comisión pone a disposición de todos los veracruzanos, especialmente de los habitantes de la zona norte, la línea 800 260 22 00 para atención y orientación.

Pérez López resaltó que varias comunidades aún enfrentan complicaciones para trasladarse de un municipio a otro, por lo que este recurso telefónico permite a la población solicitar gestiones, orientación, acompañamiento o presentar quejas sin la necesidad de acudir a la delegación más cercana del organismo.

La funcionaria explicó que la necesidad de este servicio a distancia se hizo evidente tras la reciente visita a Poza Rica, donde se brindó información y se entregaron víveres.

“Nos dimos cuenta de que, además de perder sus enseres, muchas personas extraviaron su documento oficial, por lo que reiteramos a la ciudadanía los servicios del Organismo”, expresó Pérez López.

La CEDH está disponible para gestionar la reposición de documentos, expedientes o citas médicas, así como para acompañar en trámites o denuncias ante autoridades.

La Encargada de Despacho destacó que la CEDH cuenta con delegaciones en Papantla, Tuxpan y Chicontepec, cuyos equipos permanecen disponibles para atender y brindar acompañamiento de manera presencial o a través de la línea telefónica, garantizando el respeto a los derechos humanos.

Pérez López refrendó el compromiso de la Comisión con las personas y comunidades afectadas, asegurando que “seguiremos trabajando para que sus derechos sean respetados y sus necesidades atendidas”.

Además, exhortó a la población a sumarse a la colecta de víveres en las instalaciones del organismo (Pico De Orizaba No. 5, Col. Sipeh Ánimas) de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 20:00 horas, para organizar una segunda etapa de ayuda.