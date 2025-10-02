Peligran alumnos de kínder en Xalapa tras afectaciones por lluvias

octubre 2, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia del jardín de niños “Margarita Maza de Juárez”, ubicado en la ciudad de Xalapa, denunciaron afectaciones al plantel por las fuertes lluvias del pasado sábado 27 de septiembre que no han sido atendidas y representan un riesgo para la comunidad escolar.

Una mamá, visiblemente molesta, señaló que durante la tormenta cayó un árbol cerca del área de juegos infantiles del kínder, frente al salón de clases de su hijo.

«Los árboles se cayeron el sábado y hasta ahora nadie ha venido a revisar. Exigimos que la autoridad nos escuche y envíe personal de inmediato», declaró la residente ante los medios, criticando la inacción de las direcciones de Protección Civil y Servicios Municipales.

La entrevistada señaló que, además del riesgo de accidentes, la acumulación de ramas y troncos podría agravar la situación en caso de nuevas precipitaciones, al obstruir el sistema de drenaje y provocar inundaciones en la zona.

“El árbol cayó y no permite que los niños puedan hacer actividades en las áreas verdes. Como el árbol cayó cerca del salón de mi hijo, los tuvieron que cambiar de salón”.

Las personas hicieron un llamado urgente al ayuntamiento de Xalapa para que asigne cuadrillas que realicen las labores de limpieza, antes de que el incidente escale a una emergencia mayor.

El jardín de niños “Margarita Maza de Juárez” se ubica sobre la calle Adalberto Tejeda de la colonia Modelo, cerca de las instalaciones del Servicio Urbano de Xalapa (SUX).