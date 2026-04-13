Habrá rehabilitación de Ruiz Cortines a partir de Úrsulo Galván

Habrá rehabilitación de Ruiz Cortines a partir de Úrsulo Galván

abril 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, anunció la rehabilitación del tramo de Ruiz Cortines a partir de Úrsulo Galván dado que presenta un deterioro importante.

Explicó que esta vía forma parte de las intervenciones que se tienen proyectadas este año en la capital en 60 calles secundarias para descongestionar del trágico las avenidas principales.

“Nosotros ayudamos mejorando vialidades, si tenemos mejores vialidades los autos transitan de mejor manera”.

En ese sentido, reconoció que las obras pueden causar molestias entre la población, por lo que están trabajando “con mucho cuidado”, puesto que es una necesidad la renovación de las vialidades.

“El Programa General de Inversión que estamos aprobando con más de 60 calles para pavimentar tiene esta intención, que conecte vialidades secundarias con primarias y que la movilidad pueda ser más ágil o tengamos otras rutas para descongestionar las avenidas principales”.