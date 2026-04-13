Niega Sheinbaum salida de Luisa Alcalde de dirigencia de Morena

abril 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tener información sobre una eventual salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena, pero aprovechó el tema para enviar un mensaje político clave: ningún servidor público podrá aspirar a una candidatura sin separarse previamente de su cargo.

Durante su declaración, la mandataria dejó claro que, hasta el momento, no hay señales de cambios en la dirigencia del partido oficialista.

Nb“No tengo conocimiento de algún cambio en el partido”, afirmó, al tiempo que recordó que Morena definirá sus candidaturas mediante encuestas que, según indicó, iniciarían hacia finales de junio.

Sin embargo, el ángulo central de su posicionamiento no fue la permanencia o salida de Alcalde, sino la advertencia dirigida a funcionarios de todos los niveles de gobierno: quien aspire a un cargo de elección popular deberá dejar su puesto.

“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato o querer ser coordinador de la transformación”, subrayó.

La instrucción, dijo, ya fue comunicada a integrantes del gobierno federal y aplica de manera general: quienes decidan competir deberán hacerlo “con tiempo” y dedicarse de lleno al trabajo territorial partidista.

Asimismo, Sheinbaum dejó abierta la puerta para que los funcionarios interesados en competir le notifiquen formalmente su decisión, lo que permitiría al Ejecutivo anticipar ajustes en el gabinete conforme avance el calendario político.