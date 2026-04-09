Crisis en Clínica 11 del IMSS en Xalapa por falta de tomógrafo

abril 9, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La carencia de equipo médico especializado ha desatado una ola de desesperación y denuncias entre los derechohabientes del Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Familiares de pacientes internados en este nosocomio informaron que el servicio de tomografía se encuentra totalmente inoperante, una situación que califican como crítica debido a que este estudio es fundamental para determinar tratamientos en casos de traumatismos, enfermedades oncológicas o afecciones neurológicas.

De acuerdo con los testimonios anónimos recabados, la falta de este aparato obliga al personal médico a subrogar los estudios en clínicas privadas; sin embargo, este proceso se realiza de manera «lenta y a cuentagotas», dejando a decenas de enfermos en una lista de espera que pone en riesgo su estabilidad de salud.

La problemática no solo radica en la ausencia del equipo técnico, sino en la logística de traslado que, según los denunciantes, suele ser deficiente y burocrática.

Al retrasarse la realización de las tomografías, los médicos no pueden emitir diagnósticos precisos ni proceder con cirugías o tratamientos específicos, lo que prolonga la estancia hospitalaria y aumenta la angustia de las familias.

Una de las personas afectadas relató que ver a su familiar sin acceso a esta herramienta tecnológica es «desesperante», señalando que la atención oportuna es la diferencia entre la recuperación o una complicación irreversible, especialmente en una institución que recibe a derechohabientes de toda la región capital.

Ante la gravedad del desabasto técnico, los derechohabientes hicieron un llamado público a las autoridades federales del IMSS y a la gobernadora Rocío Nahle García, para que interceda ante el Gobierno Federal y se agilice la reparación o adquisición de un nuevo tomógrafo.

Los familiares enfatizaron que el acceso a servicios básicos de salud no debería ser un privilegio condicionado a la disponibilidad de convenios con privados, exigiendo que la Clínica 11 cuente con la infraestructura necesaria para cumplir con su vocación de servicio público.

Esta demanda se suma a otras quejas persistentes sobre la saturación del hospital y la necesidad de modernizar el equipo diagnóstico que sustenta la operación diaria de la unidad médica más importante de la ciudad.