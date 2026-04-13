Podrían impugnar resultados electorales de agentes municipales en Xalapa

abril 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El presidente de la Junta Municipal Electoral, Augusto César Cantú Uscanga, informó que el proceso de conteo y validación de las recientes elecciones ha entrado en su etapa final, arrojando nombres de virtuales ganadores que aún no pueden considerarse definitivos.

El entrevistado explicó que la legislación otorga un plazo de cuatro días naturales, que vence el próximo jueves a la medianoche, para que cualquier candidato presente inconformidades o solicite recuentos ante las instancias correspondientes.

La atención de las autoridades electorales se concentra especialmente en la localidad de Las Trancas, donde la “moneda sigue en el aire” debido a una diferencia mínima de apenas cinco votos a favor del candidato José Ricardo sobre su contendiente más cercana, la señora Laura.

Cantú Uscanga reconoció que esta estrecha brecha obliga a la Junta a considerar un recuento total de las actas para garantizar la certeza jurídica del proceso. Situaciones similares, aunque con márgenes ligeramente más amplios, se presentan en las congregaciones de 6 de enero y El Castillo, con diferencias de 36 y 37 votos respectivamente.

En contraste con la incertidumbre en otras zonas, el panorama en El Tronconal parece estar resuelto, dado que la ventaja de 48 votos se considera estadísticamente irreversible frente al volumen total de sufragios emitidos.

El funcionario destacó que se alcanzó una participación del 22.45% de la lista nominal. Sin embargo, lamentó que este porcentaje no incluya los datos de la congregación de Chiltoyac, donde la jornada fue interrumpida por presuntos delitos electorales que derivaron en la destrucción de los paquetes de votación.

VIRTUALES GANADORES

Cabe destacar que los virtuales ganadores de la elección de agentes municipales en Xalapa son: Antonio Velásquez Hernández, en El Castillo; César del Moral Viveros, en 6 de Enero; Ana María Jiménez Huerta, en El Tronconal; y José Ricardo Hernández Cervantes, en Julio Castro Las Trancas.

Ellos asumirían el cargo a partir del viernes 1 de mayo de este año al 30 de abril de 2030, es decir, por un periodo de cuatro años.

Mientras que en la congregación de Chiltoyac, la elección fue suspendida por los disturbios generados por un grupo de habitantes durante la jornada del domingo 12 de abril.