Tras falla en la red de CFE sobre Lázaro Cárdenas, personal del Ayuntamiento realizó las labores de reparación

Tras falla en la red de CFE sobre Lázaro Cárdenas, personal del Ayuntamiento realizó las labores de reparación

abril 4, 2026

Xalapa, Ver., 4 de abril de 2026.- El Ayuntamiento de Xalapa informa que el servicio de alumbrado público en la zona del puente peatonal de Plaza Ánimas, que comprende desde Plaza Américas hasta el puente Murillo Vidal, ya fue restablecido; la interrupción se originó por una falla en el circuito aéreo de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el reporte técnico de la Dirección de Alumbrado Público, el incidente fue provocado por una ardilla, lo que ocasionó una afectación en la red eléctrica y derivó en el fallo de un fusible en un codo portafusible subterráneo.

Esta situación dejó sin energía al transformador que abastece el sistema de luminarias en este sector de la ciudad.

Por lo anterior, de manera inmediata se iniciaron los trabajos de reparación correspondientes para la sustitución del fusible dañado, con el objetivo de energizar nuevamente el transformador y restablecer el servicio a la brevedad posible.

La cuadrilla de la Dirección de Alumbrado Público, que trabajó desde las primeras horas de este sábado en la zona, agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones registradas, reiterando el compromiso de la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, de atender de manera oportuna este tipo de incidencias.