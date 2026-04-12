Suspenden elección de agente municipal en Chiltoyac tras disturbios y destrucción de boletas 

abril 12, 2026

Juan David Castilla

La elección para renovar la agencia municipal de la congregación Chiltoyac, municipio de Xalapa, fue suspendida al mediodía de este domingo 12 de abril, luego de manifestaciones por parte de los pobladores quienes destruyeron boletas electorales.

La jornada electoral se llevaba a cabo en la escuela primaria “Úrsulo Galván” de la misma localidad, donde se reportó la tensión entre los simpatizantes de los candidatos María Ana Luna Hernández y Jorge Iván Martínez Cabañas, derivando en una protesta que culminó con la destrucción parcial de boletas electorales.

De acuerdo con testimonios de ciudadanos presentes, un grupo de inconformes intentó prender fuego a las urnas para manifestar su rechazo a presuntas anomalías en el padrón y el manejo de los sufragios, lo que obligó a los representantes de la junta municipal electoral a detener la votación para garantizar la integridad de los asistentes.

Ante el incremento de la hostilidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron a la zona de votación en Chiltoyac para establecer un cerco de control y evitar que las agresiones físicas pasaran a mayores.

El despliegue policial permitió resguardar el material electoral restante y dispersar a los grupos en conflicto, aunque la anulación de la jornada dejó un clima de incertidumbre entre los habitantes de la congregación que buscaban elegir a su representante para el periodo 2026-2030.

Las autoridades locales informaron que la situación en Chiltoyac será analizada por el Cabildo para determinar una nueva fecha de votación extraordinaria, una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad y transparencia necesarias para el ejercicio democrático.

La vigilancia se intensificó en las otras cuatro localidades clave del municipio donde también se celebraron comicios: Julio Castro «Las Trancas», Seis de Enero, El Castillo y Tronconal. En estos puntos, la afluencia de votantes se mantuvo constante bajo una estricta observación de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que el descontento registrado en la zona norte de la capital se replicara en otros centros de votación.

Cabe recordar que la elección de agentes municipales es un proceso para la gobernanza local, ya que estas figuras fungen como el enlace directo entre las comunidades rurales y el Ayuntamiento de Xalapa para la gestión de servicios y seguridad.

Los ciudadanos inconformes señalaron que no permitirán una nueva elección hasta que se limpien las presuntas anomalías y se garantice un piso parejo para todos los contendientes.