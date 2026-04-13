Inicia reparto de tarjetas de becas para primaria

abril 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por una transformación de fondo en el sistema educativo mediante una política de becas sin precedentes, con una inversión proyectada de más de 1.13 billones de pesos hacia 2030, cifra que triplica el gasto acumulado en los tres sexenios anteriores.

Durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, presentó un balance histórico que posiciona a las becas como eje central de la política educativa actual, no solo como apoyo social, sino como una herramienta para combatir la desigualdad y la deserción escolar.

De acuerdo con los datos expuestos, el gasto en becas ha crecido de manera exponencial en los últimos años:

• Vicente Fox: 77 mil millones de pesos

• Felipe Calderón: 140 mil millones

• Enrique Peña Nieto: 224 mil millones

• Andrés Manuel López Obrador: 463 mil millones

En contraste, la actual administración proyecta más de 1.13 billones de pesos, lo que representa casi tres veces más que lo invertido en 18 años previos.

“El punto de inflexión se da con la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora se consolida con la presidenta Sheinbaum”, subrayó Delgado.

El cambio no solo es presupuestal, sino también en alcance. Mientras en el pasado se otorgaron:

• 28 millones de becas con Fox • 37 millones con Calderón • 44 millones con Peña Nieto • 58 millones con López Obrador

Para el periodo 2024–2030 se proyectan 129.5 millones de apoyos, es decir:

• 4.6 veces más que con Fox • 3.4 veces más que con Calderón • 2.8 veces más que con Peña

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, detalló que el nuevo modelo articula apoyos a lo largo de toda la trayectoria educativa:

• Beca Rita Zetina (primaria): 2,500 pesos anuales para útiles y uniformes • Rita Zetina (secundaria): 1,900 pesos bimestrales por familia • Beca Benito Juárez (media superior): 1,900 pesos bimestrales por estudiante • Jóvenes Escribiendo el Futuro (universidad): 5,800 pesos bimestrales • Gertrudis Bocanegra (Michoacán): 1,900 pesos bimestrales para transporte

Solo en 2026, el programa alcanzará a millones de estudiantes:

• 7.2 millones en primaria • 8.2 millones en secundaria • 4.1 millones en media superior • Más de 423 mil en educación superior

Más allá de las cifras, el eje central de la política es reducir el abandono escolar por razones económicas, particularmente en secundaria y bachillerato.

Sheinbaum reconoció que, aunque la deserción ha disminuido —especialmente con la Beca Benito Juárez—, aún persiste en niveles críticos en el tercer año de secundaria y en la educación media superior.

“Que ningún niño o joven deje la escuela por falta de recursos”, reiteró.

La mandataria defendió que los apoyos económicos no deben verse como gasto, sino como inversión social:

“Darle una beca a un niño o a una joven es una inversión, no un gasto”.

Ante cuestionamientos sobre el uso de los recursos, la presidenta sostuvo que las becas sí cumplen su objetivo, incluso cuando se destinan a alimentación o transporte.

Como ejemplo, relató el caso de un joven que utilizó su apoyo para adquirir una motocicleta y así reducir sus tiempos de traslado a la escuela.

“Todo lo que permita que lleguen a estudiar en mejores condiciones, cumple el objetivo”, afirmó.

Sheinbaum también defendió el carácter universal de las becas frente a modelos anteriores que premiaban únicamente el alto rendimiento académico.

Criticó programas como “Niños Talento”, al considerar que profundizaban desigualdades, y subrayó que el nuevo enfoque busca garantizar condiciones mínimas para todos.

“No se puede comparar el desempeño de un niño que no desayunó con uno que sí lo hizo”, argumentó.