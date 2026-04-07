Buena afluencia turística en Xalapa pese a contingencia; hoteleros señalan competencia desleal de Airbnb

abril 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. A pesar del contexto generado por el derrame de hidrocarburo en costas veracruzanas, la región de Xalapa registró una afluencia turística favorable durante la primera semana de Semana Santa; sin embargo, el sector hotelero advirtió que los servicios de hospedaje tipo Airbnb continúan representando una competencia desleal.

La presidenta de la Unión de Empresarios Hoteleros Región Cultura y Avenida, Xóchitl Guzmán Segundo, informó que la ocupación hotelera en la capital se ubicó entre el 60 y 65 por ciento, mientras que en Pueblos Mágicos y destinos de agua alcanzó hasta el 80 por ciento.

“Hasta ahorita en la ciudad de Xalapa más o menos tuvimos un promedio del 60, 65 por ciento y en los Pueblos Mágicos y en los destinos de agua sí logramos más o menos como un 80 por ciento de ocupación”, explicó.

Señaló que, contrario a lo que se esperaba, la situación ambiental no impactó de manera significativa la llegada de visitantes, ya que muchos optaron tanto por destinos de montaña como de playa.

“Curiosamente pensábamos que iba a afectar, pero la gente fue a la montaña, a los destinos de agua, pero también fue mucha gente al mar, entonces no afectó tanto”, comentó.

No obstante, destacó que uno de los principales retos para el sector sigue siendo la proliferación de plataformas de hospedaje no reguladas.

“Eso sí nos afecta mucho es una competencia desleal porque no tenemos las mismas medidas ni los mismos sistemas que tenemos que cumplir en un hotel bien establecido con un Airbnb”, afirmó.

Indicó que esta situación ha generado pérdidas considerables para los hoteleros.

“Yo creo que perdemos un 20, un 30 por ciento”, señaló.

Asimismo, subrayó que muchos de estos espacios operan sin cumplir con obligaciones fiscales ni lineamientos de seguridad.

“Son competitivos porque obviamente no pagas seguro social, no pagas impuestos, pero tampoco están regulados, puede haber accidentes”, advirtió.

Guzmán Segundo reiteró que, aunque la afluencia turística ha sido positiva en este periodo vacacional, es necesario avanzar en la regulación de estos servicios para garantizar condiciones equitativas en el sector y mayor seguridad para los visitantes.