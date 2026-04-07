Se instalará luz indirecta en centro histórico de Xalapa para resaltar su arquitectura

Se instalará luz indirecta en centro histórico de Xalapa para resaltar su arquitectura

abril 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades estatales trabajan en un programa para introducir una luz indirecta en el centro histórico de Xalapa a fin de que luzca la arquitectura de los edificios principales, dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García.

Indicó que se trata de una iluminación similar a la que se utilizan en los centros históricos de Puebla y Guanajuato.

“Se está trabajando en un programa para introducir luz indirecta en el centro de Xalapa, les había comentado que, como Puebla, Guanajuato, que en la noche tienen una luz indirecta que permite que la arquitectura se puede apreciar”.

Y es que, dijo que se trata de embellecer a la capital, por lo que se apoya a la administración municipal de Daniela Griego Ceballos.

Asimismo, destacó que los trabajos de rehabilitación del Estadio “Heriberto Jara Corona” están avanzando por parte de la empresa, lo que ella misma está supervisando.

“Hace rato pasé por el Estadio Xalapeño, el avance va bien, es urgente eran 100 años, ya me explicaron cómo se construyó, una loza de 100 años con una estructura básica, ha aguantado”, dijo.

Ante ello, se llevan a cabo trabajos para reforzar la estructura del Estado para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Apoyar no solo Xalapa, todo el estado, tenemos mucho trabajo pendiente, vamos avanzando, todo están ayudando, las secretarías, los ayuntamientos”.

Nahle García recordó que las autoridades municipales tienen obligación de dotar de servicios básicos a la población, en tanto el estado ayuda con servicios mayores.

“Son 212 municipios y más de 22 mil comunidades pero a todos estamos atendiendo”, finalizó.