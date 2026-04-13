Sheinbaum reitera que en reuniones con gasolineros y productores de alimentos se podrá contener alza de precios

Sheinbaum reitera que en reuniones con gasolineros y productores de alimentos se podrá contener alza de precios

abril 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, centró su estrategia para contener la inflación en una serie de reuniones clave que sostendrá esta semana con empresarios gasolineros y productores de alimentos, con el objetivo de frenar el alza en combustibles y evitar que estos incrementos se trasladen a la canasta básica.

En su mensaje, la mandataria advirtió que el reciente aumento en el precio internacional del petróleo —que ha superado los 100 dólares por barril debido a tensiones geopolíticas— presiona al alza los combustibles en México.

De no intervenir, la gasolina podría rebasar los 30 pesos por litro y el diésel ubicarse por encima de los 32 pesos.

Ante este escenario, Sheinbaum confirmó que encabezará personalmente una reunión con gasolineros, luego de los primeros acercamientos realizados por la Secretaría de Energía, Pemex, Profeco y Hacienda.

El objetivo será revisar y ajustar el acuerdo para el precio del diésel, actualmente fijado en 28 pesos por litro, con la intención de reducirlo aún más, dado su impacto directo en el costo del transporte y, por ende, en el precio de los productos.

El énfasis en estas reuniones refleja un cambio relevante: además del subsidio a la gasolina magna —que se mantiene con un tope de 24 pesos mediante la eliminación de impuestos—, el gobierno busca incidir directamente en los actores del mercado para evitar aumentos.

En paralelo, la presidenta anunció una reunión ampliada del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en la que participarán no solo grandes comercializadores, sino también productores de jitomate, limón y otros alimentos básicos.

La intención es alinear a toda la cadena de producción y distribución para contener precios.

Sheinbaum subrayó que, aunque existen factores externos —como heladas en Estados Unidos— que pueden explicar aumentos temporales, también hay prácticas de intermediarios que elevan los precios sin justificación.

Por ello, advirtió que en estos encuentros se buscará evitar abusos y reforzar compromisos para que no suba la canasta básica.

Como parte de esta estrategia, la mandataria reveló que instruyó al secretario de Hacienda a recorrer mercados para verificar precios, confirmando que en algunos casos los costos de productos como jitomate, carne y calabacita están por encima de lo esperado.