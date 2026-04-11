Reforzarán vigilancia vial en Xalapa tras aumento de accidentes

abril 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.Ante el incremento de accidentes viales en la ciudad, la alcaldesa Daniela Griego Ceballos anunció que el Ayuntamiento reforzará la coordinación con Tránsito del Estado para implementar nuevas acciones de prevención, principalmente en la avenida Lázaro Cárdenas.

La edil informó que en los próximos días se retomará una reunión con autoridades estatales para definir una estrategia conjunta que permita reducir los percances.

“Tenemos pendiente una reunión con Tránsito estatal, la vamos a retomar en los próximos días para coordinarnos mejor, a lo mejor con más señalética y más personal en territorio que invite a la gente a respetar las indicaciones viales”, señaló.

Destacó que, aunque hay varios puntos con registros de accidentes, la bajada de Lázaro Cárdenas representa el mayor riesgo debido a que facilita que los conductores alcancen altas velocidades.

“Son zonas de accidentes, pero la bajada de Lázaro Cárdenas es el punto donde se alcanza mayor velocidad”, explicó.

Griego Ceballos subrayó que se requiere una respuesta inmediata y coordinada entre dependencias municipales y estatales, incluyendo Protección Civil y corporaciones de tránsito.