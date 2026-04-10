Campesinos de la UNTA protestan en Xalapa; denuncian 35 años de abandono

abril 10, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En el marco del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron en el centro de la capital veracruzana para denunciar una crisis estructural que mantiene al campo en el olvido.

Alberto Contreras Hernández, delegado nacional de la organización en Veracruz, señaló que la movilización no solo es un acto de memoria histórica, sino una denuncia pública contra la entrega discrecional de apoyos gubernamentales.

Los manifestantes acusan que, tras décadas de rezago, los programas actuales operan bajo esquemas de «compadrazgo» y censos irregulares que benefician a personas ajenas a la producción, mientras que los verdaderos campesinos quedan excluidos de los beneficios, enfrentando solos el encarecimiento de insumos y la falta de infraestructura básica.

Una de las quejas más sentidas del gremio es la drástica caída en el precio del café, el cual se desplomó de 21 a solo 14 pesos por kilogramo en fechas recientes, una situación que los productores atribuyen a la manipulación del mercado por parte de empresas transnacionales sin que exista una regulación efectiva por parte del Estado.

La UNTA cuestionó la falta de visión para incentivar la cadena de valor, señalando que mientras el grano en cereza se paga a precios de miseria, el café tostado y molido mantiene costos elevados en el mercado final; sin embargo, los pequeños productores carecen de los módulos y la tecnología necesaria para procesar su propia cosecha y acceder a mejores ingresos, una demanda que ha sido ignorada sistemáticamente por las autoridades del sector.

La organización denunció que desde el año 2022 existen expedientes técnicos y estudios topográficos terminados para sistemas de captación de agua pluvial en municipios como Tlaltetela y Puente Nacional, sin que hasta el momento se haya colocado un solo ladrillo para estas obras vitales ante la sequía.

A esta parálisis se suma el retraso en la entrega de créditos a la palabra y programas destinados a mujeres emprendedoras del sector rural.

Contreras Hernández lamentó la falta de voluntad política, revelando que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) canceló de último momento una mesa de diálogo programada para el día de ayer, lo que ha generado una profunda indignación entre los delegados de las distintas zonas productoras del estado.