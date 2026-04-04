Lanzarán campaña de donación de libros para fortalecer bibliotecas de Xalapa

Lanzarán campaña de donación de libros para fortalecer bibliotecas de Xalapa

abril 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con el objetivo de renovar y ampliar el acervo de las bibliotecas públicas, el Ayuntamiento de Xalapa alista el arranque de una campaña permanente de donación de libros dirigida a la ciudadanía.

De acuerdo con autoridades municipales, la iniciativa busca recolectar ejemplares nuevos y usados en buen estado, ante las necesidades que actualmente enfrentan estos espacios.

“El día viernes mandamos un oficio para arrancar este mes una campaña permanente de donación de libros usados y no usados”, dijo la regidora titular de la Comisión Edilicia de Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetizaciónen el Ayuntamiento de Xalapa, Susan Liliana Morales Segura.

Reconoció que parte del material disponible se encuentra deteriorado, aunque continúa siendo utilizado por los menores.

“Hay muchas necesidades. Las bibliotecas tienen libros que están en mal estado y aun así los niños los usan, los leen, los están conociendo”, señalaron.

Pese a ello, las bibliotecas mantienen actividad constante. En promedio, alrededor de 40 niñas y niños acuden diariamente en distintos horarios, cifra que incrementa durante periodos vacacionales.

“Son cerca de cuarenta niños que van de manera cotidiana a hacer tareas o participar en actividades”, precisó.

Además de fortalecer el acervo físico, se contempla impulsar el acceso a una biblioteca digital, con el fin de adaptarse a las nuevas formas de consulta.

“Queremos promover el libro en formato físico, pero también las nuevas tecnologías y los formatos digitales para que haya mayor acceso”, explicaron.

No obstante, subrayaron la importancia de no dejar de lado la lectura tradicional, ya que contribuye al desarrollo de habilidades fundamentales.

“Es importante el ejercicio de escribir y leer, porque desarrolla habilidades de pensamiento”, añadieron.

Las autoridades adelantaron que en próximos días se dará a conocer la convocatoria oficial, así como los puntos de acopio, e hicieron un llamado a la población a sumarse a esta iniciativa.

“Queremos democratizar el acceso a la lectura y la escritura, que más personas participen y se acerquen a los libros”, concluyeron.