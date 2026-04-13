México nunca ha roto relaciones con España: Sheinbaum

abril 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México nunca ha roto relaciones diplomáticas con España, al tiempo que subrayó que existe un “avance” en el reconocimiento histórico sobre la Conquista por parte del gobierno español y la monarquía.

Al responder a cuestionamientos sobre un eventual restablecimiento de relaciones, la mandataria fue enfática:

“Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca”, afirmó, al precisar que tanto los vínculos comerciales como el turismo entre ambos países se mantienen activos.

Sheinbaum explicó que las tensiones recientes no responden a una ruptura formal, sino a diferencias en la interpretación histórica sobre la llegada de los españoles al territorio mexicano.

En ese sentido, recordó la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, en la que solicitaba una disculpa por los agravios de la Conquista, lo que generó una etapa de distanciamiento político.

No obstante, la presidenta destacó que en el último año ha habido señales de cambio.

Señaló que tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el propio monarca español han emitido declaraciones que reconocen la necesidad de revisar de manera distinta ese periodo histórico.

“Hay un paso en este sentido”, afirmó.

La primera mandataria de la nación también cuestionó la narrativa tradicional sobre la Conquista, que durante años —dijo— fue enseñada como un “encuentro de dos mundos”.

Sostuvo que, por el contrario, se trató de un proceso “profundamente violento”, marcado por matanzas, imposición religiosa y saqueo durante tres siglos.

“Esta visión de que vinieron a civilizar ya no debe sostenerse, porque en nuestro territorio había civilizaciones extraordinarias, incluso más avanzadas en muchos aspectos que Europa”, afirmó.

En ese contexto, reivindicó el valor de las culturas originarias y la necesidad de incorporar la llamada “visión de los vencidos”, en referencia a los trabajos del historiador Miguel León-Portilla.

Sheinbaum informó que su próximo viaje a Barcelona no será una visita de Estado, sino que se enmarca en una reunión internacional donde participarán líderes de América Latina y otras regiones.

Adelantó que buscará reunirse con el presidente español, aunque aclaró que la agenda aún está en definición.

Asimismo, descartó un encuentro con el rey Felipe VI.

La presidenta dejó claro que México mantendrá su postura de impulsar una revisión histórica desde la perspectiva de los pueblos originarios, más allá de exigir disculpas formales.

“Vamos a seguir insistiendo en que se conozca la verdad desde la visión de los pueblos originarios”, sostuvo.

Añadió que su gobierno continuará promoviendo exposiciones, intercambios académicos y espacios de diálogo para difundir esta interpretación histórica tanto en México como en España.