Designa el Rector a María Elena Medina-Mora Icaza y José Vicente Zarco Torres, nuevos titulares en salud mental y emocional de la UNAM

Designa el Rector a María Elena Medina-Mora Icaza y José Vicente Zarco Torres, nuevos titulares en salud mental y emocional de la UNAM

noviembre 27, 2026

Con el propósito de atender la salud mental y emocional de la comunidad universitaria, especialmente de alumnas y alumnos, el rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a María Elena Medina-Mora Icaza, como coordinadora de Orientación Educativa y Atención a la Salud Emocional y Psicológica; y a José Vicente Zarco Torres, como titular del Programa Universitario de Salud Mental y Emocional.

Esta misma tarde, el secretario General de esta casa de estudios, Javier de la Fuente Hernández, les dio posesión de sus respectivos cargos.

Señaló que “a través de estas designaciones la UNAM fortalece la articulación de sus acciones en materia de orientación educativa, así como de prevención, promoción y atención de la salud emocional y psicológica de estudiantes, docentes y personal administrativo”.

Agregó que esta labor se complementa con la creación del Consejo Asesor para la Atención de la Salud Mental, Adicciones y el Bienestar Emocional y la emisión de lineamientos para la atención de trastornos de la conducta.

La Universidad fortalece una labor de tres lustros

María Elena Medina-Mora Icaza, exdirectora de la Facultad de Psicología (FP), es la nueva titular de la Coordinación de Orientación Educativa y Atención a la Salud Emocional y Psicológica.

“He trabajado muchos años luchando por el bienestar de los estudiantes. Es un gusto tener un rector interesado en este tema, que dé las posibilidades para mejorar las situaciones tan complicadas que están viviendo los jóvenes en México y en el resto del mundo”, expresó.

La doctora en Psicología Social, profesora de la FP, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, e integrante de El Colegio Nacional, agregó: “es muy importante que existan los mecanismos para ayudar a las y los alumnos a terminar sus carreras y darles las herramientas adecuadas”.

“El rector Lomelí, en su plan de trabajo, especificó la necesidad de atender esta crisis que estamos viviendo con los adolescentes y los adultos jóvenes. Tiene mucho interés en que se trabaje con el bachillerato, tanto con los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) como con los nueve de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), porque el principal problema surge a muy temprana edad; y su estudio y aprendizaje se ve afectado cuando no hay bienestar”, subrayó.

Ahondó que el objetivo del rector es proporcionar atención emocional y de salud mental en cada plantel, y también formar a las y los profesores ante estos nuevos retos para que puedan detectar a quienes requieren atención y, en su caso, canalizarlos.

En la Universidad existen diversos esfuerzos en esta materia que ahora se articulan para coordinarse y ayudarse unos a otros. “Podremos trabajar no solamente en Ciudad Universitaria, sino en todas las entidades foráneas de la UNAM a donde podremos llevar estas estrategias”, mencionó.

A su vez, José Vicente Zarco Torres, maestro en Psicología, psicoanalista, profesor de la Facultad de Ciencias y quien ha sido responsable del programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica (ESPORA Psicológica), consideró que su nuevo encargo como titular del Programa Universitario de Salud Mental y Emocional es una enorme responsabilidad.

Agregó que “con esta decisión la UNAM cuenta con el programa de atención psicoterapéutica con mayor escala en el país”.

El maestro Zarco Torres explicó que es un modelo que reúne lo clínico, lo comunitario y los cuidados, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

“El rector quiere que desarrollemos modelos más eficientes de intervención, que le devolvamos a la Universidad información sobre lo que sabemos de los universitarios, que entrenemos a más personas para lograr que esas intervenciones sean más efectivas”, manifestó.

El programa ESPORA Psicológica se creó en 2011 y opera en más de 30 sedes dentro de planteles del CCH, ENP, facultades, escuelas nacionales, institutos y coordinaciones de la Universidad Nacional. Ofrece psicoterapia individual (generalmente de 14 sesiones: entrevistas iniciales de evaluación y sesiones de tratamiento), con enfoque psicoanalítico y perspectiva de género, a cargo de psicoterapeutas y especialistas. También apoya en crisis y realiza pláticas o intervenciones en planteles.

Los principales motivos de consulta en ese espacio son ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, desempeño escolar o laboral, relaciones de pareja y familiares, violencia de género y situaciones de riesgo. Cuando se requiere atención psiquiátrica o un tratamiento más prolongado, el equipo canaliza a las personas a las instancias médicas correspondientes.

Se crea el Consejo Asesor para la Atención de la Salud Mental

Mediante acuerdo publicado el pasado 23 de noviembre en Gaceta UNAM, se creó el Consejo Asesor para la Atención de la Salud Mental, Adicciones y el Bienestar Emocional de la Universidad Nacional Autónoma de México y se emitieron los Lineamientos para la Atención de Trastornos de la Conducta.

Se trata de un órgano técnico especializado, auxiliar de la Rectoría y de las autoridades universitarias, cuyo objetivo es proponer e impulsar políticas para prevenir y atender problemas de salud mental, adicciones y trastornos de la conducta, así como promover el bienestar emocional de la comunidad universitaria.

Lo presidirá el secretario General, y lo integrarán las personas titulares de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria; de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria; de la Oficina de la Abogacía General; de la Coordinación de Orientación Educativa y Atención a la Salud Emocional y Psicológica; de la Escuela Nacional Preparatoria; de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades; y de la Coordinación del PUSME.